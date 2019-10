Comanda il Tifoso, top&flop di Bologna-Lazio: plebiscito Immobile. Correa, che errore!

Comanda il Tifoso, ecco i risultati del sondaggio relativo al migliore ed al peggior biancoceleste di Bologna-Lazio

Bologna-Lazio / Prima della pausa del campionato per dare spazio agli impegni delle Nazionali, la Lazio ha sfidato il Bologna al Dall’Ara. Al termine del match, concluso in pareggio, è stato aperto un sondaggio sulla pagina Facebook di LazioNews24, chiedendo ai tifosi il migliore ed il peggiore. A proposito del ‘Flop’, i votanti non hanno avuto dubbi: è Immobile il ‘man of the match’. D’altronde, anche a fronte di un Acerbi in grande forma, non poteva non essere premiato l’unico marcatore del match, autore di due gol e del novantaquattresimo in Serie A.

FLOP – Relativamente al peggiore, invece, sono stati inseriti nel sondaggio Lucas Leiva, espulso per doppia ammonizione, e Joaquin Correa, protagonista del rigore fallito che avrebbe fatto conquistare alla Lazio tre fondamentali punti. I tifosi non lo hanno perdonato, eleggendolo ‘flop’ della gara. Non mancano, però, le parole di chi tende a giustificarlo, evitando di fargli ‘cadere la croce addosso’: «I rigori si possono sbagliare, mi concentrerei. più sul fatto che la Lazio ha pareggiato più per demerito del Bologna che per merito suo».