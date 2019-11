Lazio, non solo tattica: il dott. Pulcini insegna l’uso del defibrillatore

A Formello va in scena il corso «Basic Life Support and Defibrillation» a cui prenderanno parte giocatori e staff della Lazio

Non solo schemi di gioco ed esercizi sul possesso palla. A Formello si insegna anche il pronto intervento. Un corso per salvare vite, intitolato «Basic Life Support and Defibrillation», promosso dal presidente Lotito e tenuto dal dott. Pulcini – responsabile sanitario del club – in collaborazione con il dottor Marco Squicciarini.

Come ricordato da Il Messaggero, quello del 4 dicembre sarà il secondo appuntamento (dopo quello del 2017) a cui prenderanno parte giocatori e staff della Lazio, per imparare le tecniche di primo soccorso come la rianimazione cardiopolmonare o le manovre di disostruzione pediatrica.