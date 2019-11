Graziani: «Lazio sfortunata in Europa, ma serve un difensore»

Ciccio Graziani ha detto la sua sul percorso di Lazio e Roma, soprattutto in vista del calciomercato invernale

Sulle frequenze di Tuttomercatoweb.com, Ciccio Graziani è intervenuto per commentare il cammino delle due squadre della Capitale: «Quale sarà il mercato delle romane a gennaio? Per la Lazio prenderei qualcosa dietro, mentre la Roma dovrebbe fare qualcosa davanti. Non si può essere così dipendenti da Dzeko».

«Rimpianti in Europa per la Lazio? Il rammarico è quello di non essere più padrona del proprio destino. Gli uomini di Inzaghi, infatti, dovranno vincere contro il Rennes e sperare che il Celtic vinca contro i romeni del Cluj in trasferta. La Lazio magari va fuori per demerito ma giocando molto bene, è stato abbastanza sfortunata nel suo cammino».