Lazio, non sei Immobile-dipendente

Nelle sfide contro Juventus e Cagliari non sono arrivati i goal di Ciro Immobile ma la Lazio ha comunque vinto

Chi diceva che questa Lazio senza Immobile non sarebbe andata da nessuna parte, si sbagliava di grosso.

Nelle due ultime partite di campionato, il bomber campano si è concesso una pausa ma ciò non ha inficiato sul risultato finale, vedendo la sua squadra comunque vittoriosa. Dopo aver raggiunto e superato quota cento, King Ciro non è andato in pensione ma ha deciso di dare tregua agli avversari. Nonostante ciò la Lazio è riuscita comunque a conquistare sei punti pesantissimi, dimostrando alle male lingue che può essere decisiva anche se la sua punta di diamante ha uno stop improvviso. A colmare gli spazi sul tabellino lasciati da Immobile, ci hanno pensato i vari Luis Alberto, Milinkovic, Luiz Felipe e l’eroe del momento Felipe Caicedo. La squadra biancoceleste ha dimostrato di non dipendere esclusivamente dal proprio bomber di razza e che chi ne fa le veci ha la capacità di portare la pagnotta a casa. Il numero diciassette ha un’importanza fondamentale per gli equilibri della squadra, e nonostante non segni aiuta comunque i compagni e lotta in mezzo al campo. La forza di non dipendere unicamente da un unico giocatore, sta rendendo la Lazio sempre più solida.