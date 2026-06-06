Lazio, i tifosi disertano l’Olimpico: per Lotito un buco da 7 milioni di euro

Lazio e la protesta dei tifosi: l’addio agli abbonamenti annunciato ieri rischia di creare un danno evidente alla società del presidente Claudio Lotito

Il tifo organizzato della Lazio ha deciso di far sentire la propria voce in maniera forte e netta: per la prossima stagione non saranno sottoscritti abbonamenti. In un lungo comunicato, i supporter biancocelesti hanno annunciato la loro decisione di disertare tutte le gare casalinghe all’Olimpico, evidenziando così il proprio malcontento nei confronti della società e della gestione recente. La scelta potrebbe avere ripercussioni importanti sia sul piano sportivo sia economico, costringendo la squadra a giocare in uno stadio vuoto.

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Impatto economico della scelta sulla Lazio

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la mancata sottoscrizione degli abbonamenti potrebbe comportare un danno economico stimato intorno ai 7 milioni di euro, cifra che rappresenta la media stagionale dell’ultimo triennio. Per una società come la Lazio, questa perdita rappresenta un colpo significativo alle casse societarie e potrebbe limitare le risorse disponibili per operazioni di mercato e gestione ordinaria.

Oltre alla perdita diretta sugli incassi, lo svuotamento dello Stadio Olimpico rischia di sollevare dubbi anche sulla pubblica utilità dello storico Flaminio! La mancanza di presenze potrebbe influire negativamente sulla capacità di ottenere finanziamenti o agevolazioni legate all’utilizzo degli impianti, ampliando così le conseguenze della protesta a livello istituzionale e territoriale.

Lazio e tifosi: un campanello d’allarme per la società

Il comunicato dei tifosi rappresenta un chiaro segnale di allarme per la Lazio: la squadra rischia di affrontare la stagione 2026/27 senza il tradizionale sostegno delle proprie curve. Il vuoto sugli spalti potrebbe incidere sul rendimento dei giocatori e sulla motivazione generale, compromettendo potenzialmente le performance in campionato.

La società biancoceleste dovrà valutare attentamente come gestire questa situazione e provare a ricucire il rapporto con la tifoseria, fondamentale per il sostegno morale e l’immagine del club. Al contempo, i vertici dovranno pianificare strategie economiche per compensare la perdita degli abbonamenti, garantendo comunque continuità nella gestione della stagione sportiva e nella tutela degli interessi finanziari della Lazio.

La decisione dei supporter, netta e condivisa tra le principali curve biancocelesti, segna un momento delicato per il club romano e potrebbe avere effetti concreti sul mercato, sulla comunicazione e sull’intera stagione della squadra.