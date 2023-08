Lazio, niente trasferta in Spagna per Kamada. Ecco quando si aggregherà al gruppo. Il centrocampista giapponese non raggiungerà i compagni per sfidare i catalani

Come riporta TMW, Kamada non raggiungerà i compagni per sfidare i catalani, ma si aggregherà al gruppo direttamente martedì. Per lunedì, infatti, è previsto una giornata di riposo, al rientro dalla partita. Pertanto il primo allenamento del giocatore con la Lazio è previsto tra tre giorni.