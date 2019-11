LAZIO NEWS: 8-1 sulla Primavera, nuovi dettagli per la Supercoppa ULTIME

Lazio News è l’edizione giornaliera con le principali notizie provenienti dal mondo Lazio, a cura della redazione

Appuntamento giornaliero con tutti gli aggiornamenti provenienti dal mondo biancoceleste: Lazio News è il notiziario ideale per i tifosi che vogliono restare aggiornati sulle ultimissime con un raccoglitore delle principali notizie del giorno.

NOTIZIARIO Lazio News 24 – edizione del 16 novembre



Lazio, 14 gol in 12 gare per la seconda volta: per Immobile è un altro primato LEGGI

Calciomercato Lazio, il Milan punta Correa: i dettagli LEGGI

Supercoppa: tutte le novità per il match in Arabia Saudita LEGGI

Formello, la Lazio si impone 8-1 sulla Primavera: tripletta di Caicedo, doppietta di Correa LEGGI

Formello, Inzaghi testa Jony come intermedio a sinistra LEGGI