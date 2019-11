Lazio, 14 gol in 12 gare per la seconda volta: per Immobile è un altro primato

Lazio, Immobile è l’unico giocatore che – in Serie A – ha segnato 14 gol, nelle prime 12 giornate, per ben due volte: un nuovo record

Di testa, dal dischetto, con una rasoiata o un tiro potente: Ciro Immobile è un killer d’area.

I record infranti dal numero 17 della Lazio nemmeno si contano più. Solo per citarne alcuni: è il capocannoniere del campionato attuale; ha fatto più gol di ben 6 squadre del torneo; è l’italiano che ha siglato più reti in 200 partite (113).

Il centravanti ha riscritto tutte le classifiche e conquistato ogni primato. L’ultimo è quello che lo consacra come l’unico giocatore che, nella storia della Serie A, ha segnato nelle prime 12 giornate almeno 14 gol, per ben due volte. Meglio di adesso, infatti, ha fatto solo nella stagione 2017/2018 andando a segno in 15 occasioni.

Una sfida con se stesso che farà la fortuna di Inzaghi e della Lazio.