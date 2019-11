Supercoppa: tutte le novità per il match in Arabia Saudita

Supercoppa, la prossima settimana verranno svelati i prezzi dei biglietti e anche le modalità di vendita per il match

Manca poco più di un mese alla Supercoppa tra Lazio e Juventus in programma il 22 dicembre a Riad in Arabia Saudita. Come riportato dall’edizione del Corriere dello Sport la prossima settimana dovrebbero arrivare tutte le informazioni in merito all’acquisto dei tagliandi e alle modalità di vendita.

Una novità però già c’è: sarà infatti molto più facile sbarcare nel paese arabo tramite un visto turistico elettronico. Dallo scorso settembre infatti l’Arabia Saudita ha aperto al turismo internazionale e quindi facilitato l’accesso a qualsiasi persona che voglia recarsi nel paese. La seconda novità riguarda invece le donne: potranno infatti acquistare un biglietto in qualsiasi settore, fino allo scorso anno c’erano settori dedicati, e non saranno costrette ad indossare l’abaya, tipico indumento femminile dei paesi musulmani.