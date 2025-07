Calciomercato Lazio, si perdono altri colpi per strada! Quel giocatore è fortemente osservato da una rivale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il Como punta Belahyane, ore di riflessione in casa biancoceleste

Anche se le squadre di Serie A sono ancora in piena fase di vacanza estiva, le dirigenze non si fermano: è tempo di riflessioni e strategie. In particolare, il calciomercato Lazio comincia a muoversi tra uscite e possibili occasioni. Una delle ultime voci riguarda Reda Belahyane, giovane centrocampista biancoceleste, finito nel mirino del Como di Cesc Fabregas.

Il profilo del classe 2004 ha attirato l’interesse del club di Serie A. Il tecnico spagnolo vorrebbe rinforzare la mediana con un giocatore tecnico e dinamico, e Belahyane sembrerebbe l’identikit perfetto per il progetto lariano. Il calciomercato Lazio, dunque, potrebbe registrare un primo movimento in uscita, sebbene al momento non siano arrivate offerte ufficiali.

Impiegato a sprazzi durante la scorsa stagione, Belahyane ha comunque lasciato buone impressioni quando è stato chiamato in causa. Il suo futuro potrebbe ora prendere una nuova direzione, in un ambiente dove avrebbe maggiore spazio per crescere e mettere in mostra le sue qualità.

La Lazio, dal canto suo, valuta attentamente le opzioni. Il calciomercato Lazio è ancora nella fase iniziale, ma i movimenti in entrata e in uscita saranno fondamentali per costruire una rosa più competitiva e in linea con le richieste del nuovo allenatore. L’eventuale partenza di Belahyane potrebbe essere compensata dall’arrivo di un profilo più esperto oppure da una promozione interna.

Il Como resta alla finestra, ma sembra pronto a fare sul serio per il centrocampista franco-marocchino. Per ora si tratta solo di sondaggi, ma il nome di Belahyane potrebbe diventare uno dei primi protagonisti del calciomercato Lazio, soprattutto se la Lazio decidesse di cederlo a titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto.

La sensazione è che nelle prossime settimane le trattative entreranno nel vivo, e il nome di Belahyane sarà solo il primo di una lunga serie a movimentare il calciomercato Lazio.