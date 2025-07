Lazio, tra problemi e contestazione come sta andando la campagna abbonamenti? Il punto attuale - Lazio News 24

Lazio, boom abbonamenti: superata quota 11.500, si chiude la prima fase. La situazione attuale

La passione per la Lazio continua a crescere e lo dimostrano i numeri della campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, si è registrata una vera e propria impennata nelle ultime 48 ore: sono state raggiunte le 11.500 tessere vendute, segno evidente dell’entusiasmo dei tifosi biancocelesti.

La giornata di oggi, martedì 9 luglio, rappresenta un momento chiave per i sostenitori più affezionati della Lazio. Alle ore 23:59, infatti, si chiuderà ufficialmente la prima fase della campagna abbonamenti, quella dedicata alla prelazione riservata ai vecchi abbonati. Un’opportunità preziosa per chi, stagione dopo stagione, ha scelto di sostenere la squadra allo Stadio Olimpico e non vuole rinunciare al proprio posto.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 14 luglio, quando dalle ore 16:00 prenderà il via la vendita libera. Questa fase sarà aperta a tutti i tifosi della Lazio, compresi coloro che non avevano sottoscritto l’abbonamento nella scorsa stagione. La finestra per acquistare un abbonamento resterà aperta fino alle 23:59 del 20 agosto, dando così a migliaia di tifosi l’occasione di assicurarsi un posto per vivere le emozioni della nuova annata sportiva.

La risposta del pubblico nelle prime settimane è stata molto positiva, confermando il forte legame tra la Lazio e la propria tifoseria. L’effetto del ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina, unito alla voglia di riscatto e al sogno europeo, sta contribuendo a rinnovare entusiasmo e fiducia. I numeri attuali superano quelli iniziali della scorsa stagione, segnale che il popolo biancoceleste crede nel progetto e vuole essere parte attiva del cammino che attende il club.

La società, dal canto suo, ha lanciato una campagna promozionale coinvolgente, puntando sul senso di appartenenza e sulla storia della Lazio. Slogan accattivanti, video emozionali e una comunicazione diretta con il pubblico hanno contribuito a rafforzare l’adesione alla campagna.

Con la vendita libera alle porte, l’obiettivo ora è superare quota 20.000 abbonamenti. Se il trend attuale verrà confermato, la Lazio potrebbe registrare uno dei migliori dati degli ultimi anni, alimentando così un clima di entusiasmo fondamentale per affrontare al meglio la nuova stagione.