Formello, Inzaghi testa Jony come intermedio a sinistra

Formello, nel test andato in scena questa mattina Inzaghi ha schierato Jony in una nuova posizione in campo

Test amichevole questa mattina per la Lazio di Simone Inzaghi. Il mister, con chi è rimasto a Formello e non è partito alla volta della nazionale, ha lavorato con metà squadra nella partitella contro la Primavera.

Un segnale importante però arriva dal match: infatti il mister oggi ha impiegato Jony non nella sua solita posizione. Lo spagnolo oggi ha giocato come intermedio a sinistra e non come quinto di centrocampo, ruolo in cui è stato impiegato fino ad oggi.