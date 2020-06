LAZIO NEWS: le parole di Spadafora, novità da Formello ULTIME

Lazio News è l’edizione giornaliera con le principali notizie provenienti dal mondo Lazio, a cura della redazione

NOTIZIARIO Lazio News 24 – Edizione del 17 giugno



Spadafora: «Quarantena? Cerchiamo di chiudere già domani» LEGGI

Quarantena, Pulcini: «Problema burocratico: si rischia di paralizzare il campionato» LEGGI

On this day, 17 giugno 1951 disfatta totale per la Lazio contro il Bologna LEGGI

Lazio, Dusan Mihajlovic: «Impossibile non essere biancoceleste con papà» LEGGI

Formello Lazio, allenamento tecnico sul campo Fersini LEGGI