Lazio, gli auguri di Natale del club: la clip con i giocatori – IL VIDEO

Con un video la Lazio ha voluto portare i propri auguri di buone feste e di un sereno Natale ai propri tifosi, ecco la clip con i giocatori

Con dicembre ormai alle porte in casa Lazio sembrano già essere iniziati i preparativi per le prossime festività natalizie. Quale migliore occasione allora, per augurare un sereno Natale ai propri tifosi se non ai margini di una vittoria per 2-0 in Champions League?

Ecco la clip postata dal club capitolino direttamente sul proprio account Instagram. Tanti i calciatori presenti nel video.