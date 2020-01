Napoli, Gattuso riceve il Tapiro d’Oro dopo la sconfitta con la Lazio

Dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio, sul campo dell’Olimpico, per Gattuso è arrivato il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia

Rino Gattuso è stato chiamato a campionato iniziato per risollevare le sorti di un Napoli in declino. L’esordio alla guida della panchina azzurra, però, non è stato dei più brillanti: in quattro gare, tre sono state le sconfitte rimediate contro l’unica vittoria. L’ultima è arrivata proprio in casa della Lazio, quasi allo scadere, quando un errore di Ospina ha concesso la bordata ad Immobile da posizione defilata.

Un risultato che non solo ha fatto guadagnare i tre punti ad Inzaghi ed alla Lazio, ma anche un particolare riconoscimento a Gattuso. Ringhio è stato infatti raggiunto dalle telecamere di Striscia La Notizia, capeggiate da Valerio Staffelli, per essere insignito del noto «Tapiro d’Oro».

Come ha riportato Ilgiornale.it, alla consegna, l’allenatore ha dichiarato: «La colpa è mia, ma arriveranno momenti migliori. Bisogna stringere i denti e lavorare», a cui ha prontamente risposto l’inviato del tg satirico: «Non è che la società ha sbagliato ‘Gennaro’? Forse era meglio prendere il Santo…». Rino ha così chiosato sconsolato: «Bisogna andarci in visita tutti assieme, perché prendiamo dei gol assurdi»