Lazio-Napoli, Mazzarri prepara la sfida: lavoro personalizzato per tre giocatori. Tutti i dettagli

Il Napoli di Mazzarri prepara la sfida con la Lazio in programma domenica 28 gennaio alle 18.00 allo stadio Olimpico.

Come riportato dal sito ufficiale del club azzurro la squadra nella mattina di oggi ha svolto il primo allenamento all’SSCN Konami Training Center iniziando con una sessione di attivazione con un circuito a ostacoli, proseguendo con un lavoro aerobico e chiudendo con una partitella a campo ridotto. Tutto il gruppo a disposizione del tecnico eccetto Meret, Natan e Olivera che hanno svolto un lavoro personalizzato in palestra e in campo.