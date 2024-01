Lazio-Napoli, le probabili formazioni

Lazio-Napoli, a pochi giorni dalla sfida interna dei biancocelesti contro i partenopei queste le probabili formazioni

Metabolizzata la sconfitta di venerdì sera di Riad contro l’Inter, domenica la Lazio torna in campo per il match di campionato contro il Napoli per dare un segnale chiaro per la corsa Champions. A pochi giorni dalla partita, queste le probabili scelte di Lazio-Napoli

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson

Napoli (3-4-3): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, Demme, Mario Rui; Politano, Raspadori, Ngonge