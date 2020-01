Lazio Napoli, Inzaghi: «La nostra forza viene dal crederci sempre nonostante tutto»

Lazio Napoli, Simone Inzaghi ha parlato della sfida vinta allo stadio Olimpico contro la squadra di Gattuso ai microfoni di Sky Sport

Decima vittoria consecutiva e la Lazio è sempre più sul tetto della Serie A: la squadra di Inzaghi sa vincere anche quando gioca male, poco. Ad analizzare il match vinto con il Napoli è proprio il tecnico piacentino che è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e nella consueta conferenza stampa post gara. Ecco ciò che ha detto:

«I ragazzi sono sempre stati in partita: abbiamo fatto un tempo per uno ma siamo riusciti a tenere le distanze sapevamo che il Napoli è una squadra fortissima. I 91 punti di due anni fa e i 71 dello scorso anno non vengono per caso però ci abbiamo creduto e ci godiamo questo record perché i ragazzi sono stati bravissimi e non dobbiamo guardarci indietro. Dobbiamo subito pensare alla gara di martedì prossimo in Coppa Italia. Voglio grandissima attenzione ma è giusto che i ragazzi si godano questi traguardi. La Lazio è una squadra che ci crede sempre e ha dei giocatori che possono decidere la partita in qualsiasi momento: lucidità e fermezza sono le qualità che mi piacciono di più dei miei ragazzi.»

«E’ una grande soddisfazione sconfiggere il Napoli mettendo in campo una prestazione del genere. La nostra difesa ha fatto un lavoro eccellente, i ragazzi hanno giocato bene e il merito è di tutta la squadra. Dobbiamo essere sempre concentrati. Mancini o Luis Alberto? Sono due grandi campioni, Roberto ha fatto la storia del calcio italiano ma Luis ha ancora larghi margini di miglioramento. Correa? Voleva far parte dei convocati, è un generoso ma ho voluto evitare. Dobbiamo avere in testa quello che vogliamo, sappiamo che ci possiamo regalare tante gioie».