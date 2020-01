Agostinelli: «Partita pericolosa per la Lazio, al Napoli servirà la cazzimma»

Tutto pronto per Lazio-Napoli: le due squadre si affronteranno alle 18 sul campo dell’Olimpico. Agostinelli ha così analizzato la gara

Manca poche ore a Lazio-Napoli, il primo big match della 19^ giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi cerca conferme nella decima vittoria, i partenopei vogliono riscattare una stagione altalenante. A radio Kiss Kiss, l’ex biancoceleste Agostinelli ha analizzato la gara:

«Prima della tattica e di altre cose, il Napoli per battere la Lazio avrà bisogno della cazzimma, soprattutto in momenti come questi. È la prima cosa che conta. In questo momento a livello psicologico la squadra di Inzaghi parte avvantaggiata, viene da nove vittorie consecutive. Il Napoli troverà una squadra carica. Ma d’altro canto per la Lazio quella contro gli azzurri è da sempre una delle partite più pericolose».