Lazio-Napoli, serve l’Olimpico delle grandi occasioni

Cresce l’attesa per Lazio-Napoli. Un’attesa che potrebbe portare a uno stadio Olimpico delle grandi occasioni

Archiviata l’eliminazione con il Porto, la Lazio si tuffa definitivamente sul campionato. E domani all’Olimpico arriverà il Napoli. E la speranza che ci possa essere la stessa cornice di pubblico vista con i lusitani.

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, la prevendita sarebbe ferma a 9mila biglietti. La squadra biancoceleste giocherà in casa otto partite su dodici. Un qualcosa che fa capire come la spinta del pubblico sarà essenziale.