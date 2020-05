On this day, pioggia di gol all’Olimpico e Lazio europea

On this day, 30 Maggio 1993: all’Olimpico è Lazio-Napoli. Le due squadre giocano senza esclusioni di colpi, Riedle imprendibile

La Lazio di Zoff aspetta all’Olimpico il Napoli di Bianchi per accendere questo finale di stagione. Come promeso, i biancocelesti al quarto minuto sono già in vantaggio con una doppietta di Riedle. Il tedesco è imprendibile e si divincola tra le fila partenopee con semplicità disarmante. Ma, per i tifosi, lo spettacolo è appena iniziato: il Napoli risponde all’11’ con Zola, senza però riuscire a proteggersi dall’urto della Lazio, che fissa il risultato con il rigore di Signori, come una sentenza inappellabile.

Francini accorcia le distante nei primi giri di orologio, ma Winter con una capocciata rimette la Lazio a due lunghezze di vantaggio. L’ultimo lampo d’orgoglio partenopeo lo lancia sempre Zola, dal dischetto, ma non serve per riportare il risultato in parità.

All’Olimpico una vera e propria pioggia di gol ha bagnato i tifosi, soprattutto quelli di casa che adesso aspettano solo le qualificazioni in Coppa Uefa.