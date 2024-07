Lazio, Mirra: «Baroni si giocherà una chance importante. Ci sono due cose fondamentali che caratterizzeranno questa stagione». Le parole dell’ex giocatore

La Lazio sta ancora lavorando sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Baroni. Sul calciomercato e non solo ha detto la sua Vincenzo Mirra ai microfoni di Radiosei.

PAROLE– «La Lazio con il cambio dell’allenatore sta avviando un altro tipo di struttura e principi di gioco. Baroni si giocherà una chance importante, ci sono due cose fondamentali che caratterizzeranno questa stagione. Sarà determinante il rapporto tra la squadra e questo tecnico e come il club lo supporterà. Il mercato è interessante, ci sono calciatori che vanno ancora scoperti, chiaro che manca qualcosa dal punto di vista della qualità. E’ una fase di costruzione, meglio partire con amichevoli più agevoli che permettono di acquisire fiducia. Credo che ora serva inserire giocatori che vadano oltre gli schemi, che diano quella qualità per alzare il livello delle giocate. Un profilo che potrebbe essere interessante per la Lazio è Lo Celso, deve ancora esprimere tutte le sue potenzialità. Anche Cherki è un talento importante, quasi anarchico, ha tanta qualità, può fare tanti ruoli in avanti, ad eccezione della prima punta. Uno come lui che esce dagli schemi sarebbe importante averlo. Un altro interessante da questo punto di vista è Fernandez-Pardo ».