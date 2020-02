Lazio, Milinkovic compie 25 anni: è già un top player

Venticinque anni da top player, nella stagione della sua definitiva consacrazione, in attesa di un regalo speciale chiamato scudetto

Sergej Milinkovic-Savic compie 25 anni, e lo fa da top player assoluto di questa Lazio. Sono passati 5 anni dal suo movimentato arrivo. La Fiorentina lo accoglie in sede ma, al momento della firma, il talento serbo si rifiuta di firmare per tenere fede all’accordo preso con i biancocelesti. Le statistiche dicono 193 presenze con l’aquila sul petto, condite da 36 reti e 26 assist.

Il sergente è anche esempio di professionalità: nonostante gli interessamenti vari di Milan, Inter, Manchester United e Juventus, tra le altre, non ha mai chiesto di andar via, accettando di buon grado le regole del patron Lotito, che per lui ha sempre chiesto una cifra tra i 120 ed i 150 milioni di euro. Valutazione che, al momento attuale, appare più che legittima, vista la stagione da protagonista che sta vivendo nonostante l’arretramento sulla linea del centrocampo ed i maggiori compiti difensivi. Fin qui ha siglato 5 reti, di cui due tanto belle quanto pesanti contro le rivali della corsa scudetto Juventus ed Inter, e 5 assist. Il regalo, però, vorrà farselo a fine stagione, con il sogno di vincere il campionato, nonostante sia già riuscito vincere con la Lazio e sia vicino a riportarla in Champions League. Tanti auguri Sergente!

Matteo Pesce