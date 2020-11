Lazio, Milinkovic atteso oggi a Formello, da valutare le condizioni di Muriqi

Il serbo della Lazio è atteso oggi per le visite mediche, mentre l’attaccante kosovaro ieri in Champions League potrebbe aver riportato un problema muscolare

Le notizie per Simone Inzaghi non sono finite perché a breve riavrà anche Milinkovic. Probabilmente già oggi. Il centrocampista della Lazio ieri è tornato a Roma, avendo ricevuto l’ok per interrompere l’isolamento in Serbia in presenza di un tampone negativo. Era risultato positivo durante il ritiro con la nazionale per l’impegni in Nations League. Salvo sorprese, oggi svolgerà le visite mediche per poi aggregarsi alla squadra. Contro l’Udinese dovrebbe partire dall’inizio. Da valutare le condizioni di Muriqi che potrebbe aver riportato una lesione muscolare. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero.