Zaccagni, le condizioni del capitano della Lazio in vista della prossima stagione. Occhi anche su un'altra pedina - Lazio News 24

Zaccagni verso il rientro: segnali positivi per la Lazio in vista della nuova stagione

La Lazio comincia a muovere i primi passi in vista della nuova stagione, con il ritiro estivo ormai alle porte e le amichevoli internazionali già programmate. Tra le notizie più attese in casa biancoceleste c’erano quelle legate agli infortuni, e finalmente arrivano segnali incoraggianti, in particolare su Zaccagni.

Il fantasista biancoceleste, fermo ai box per un intervento di pubalgia effettuato lo scorso 24 giugno, sta per iniziare il percorso di recupero. Secondo quanto trapela da Formello, Zaccagni tornerà presto ad allenarsi, seguendo un programma graduale e personalizzato. Non ci saranno accelerazioni forzate: la priorità dello staff medico, insieme a mister Sarri, è garantire un recupero completo e senza ricadute.

Il lavoro di Zaccagni sarà inizialmente differenziato rispetto al resto del gruppo, ma se la tabella di marcia verrà rispettata, il rientro in squadra potrebbe avvenire entro la fine di luglio. Si tratterebbe di un recupero fondamentale per la Lazio, che punta molto sulla qualità e l’imprevedibilità dell’esterno offensivo. Con il suo rientro, Sarri potrà contare su un’arma in più per affrontare al meglio l’inizio della stagione.

Insieme a Zaccagni, anche Patric sta seguendo un programma di riabilitazione specifico, dopo l’operazione subita lo scorso marzo in Spagna. Il difensore è già tornato a lavorare in campo nei giorni scorsi e, come il compagno, punta a tornare in gruppo entro le prossime settimane.

Per la Lazio, il recupero di Zaccagni rappresenta una notizia chiave: non solo per l’importanza del giocatore sul piano tecnico, ma anche per il suo ruolo crescente nello spogliatoio. Dopo una stagione travagliata, l’obiettivo è ritrovare la miglior versione del numero 20, capace di accendere l’attacco biancoceleste con giocate decisive e spirito di sacrificio.

Il countdown è iniziato: Zaccagni scalda i motori e si prepara a tornare protagonista.