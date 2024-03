Lazio Milan, le pagelle dei quotidiani sportivi: Pellegrini il peggiore. Il migliore in campo è…Ecco i voti dei giornali

La partita tra Lazio e Milan continuerà a far discutere per la direzione di gara. Ma la prova dei biancocelesti è da considerarsi in generale sufficiente. Sono poche le insufficienze raccolte dai giocatori nelle pagelle dei principali quotidiani sportivi. Il peggiore, per i giornali, risulta Luca Pellegrini, reputato troppo ingenuo in occasione della sua espulsione, mentre sembra essere Provedel il migliore in campo visti alcuni dei suoi interventi. Ecco i voti di Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport.

CORRIERE DELLO SPORT – Provedel (6,5); Marusic (5,5); Gila (6,5), Romagnoli (6,5), Pellegrini (4,5); Guendouzi (6); Vecino (6); Cataldi dal 77′ (6); Luis Alberto (6); Hysaj dal 60′ (6); Felipe Anderson (6); Castellanos (6); Immobile dal 60′ (5,5), Zaccagni (6), Isaksen dal 66′ (6), Sarri (6).

GAZZETTA DELLO SPORT – Provedel (6,5); Marusic (5); Gila (6,5), Romagnoli (6), Pellegrini (4); Guendouzi (6); Vecino (6,5); Cataldi dal 77′ (6); Luis Alberto (6,5); Hysaj dal 60′ (6); Felipe Anderson (6); Castellanos (6); Immobile dal 60′ (6), Zaccagni (6,5), Isaksen dal 66′ (6), Sarri (6).