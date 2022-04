Contro il Milan Ciro Immobile può eguagliare un nuovo record nella sua incredibile carriera: ecco a cosa punta l’attaccante

Dopo aver eguagliato Fabio Quagliarella a quota 180 gol al tredicesimo posto dei marcatori all time del campionato, Immobile contro il Milan punta un altro record nella sua luminosa carriera.

Secondo quanto riporta Opta, in caso di gol contro la squadra di Pioli, Ciro potrebbe diventare il quarto giocatore dei maggiori cinque campionati europei (dopo Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo) a segnare più di 25 gol in un singolo torneo per almeno tre volte dal 2016/17.