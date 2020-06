Lazio, uno dei migliori score per una seconda dell’ultimo decennio FT

Come riportata Lazio Page, la squadra di Inzaghi ha il secondo miglior score per una seconda dell’ultimo decennio

Interessante statistica quella riportata da Lazio Page, la cui mette in evidenza come nell’ultimo decennio i biancocelesti hanno il secondo miglior punteggio tra le seconde, in questo momento del campionato.

Solo il Napoli nella stagione 2017-18 ha fatto meglio, infatti in 28 giornate disputate la squadra partenopea totalizzò 70 punti. Di seguito la statistica integrale:

65 punti dopo 28 giornate: la #Lazio è la seconda “miglior seconda” degli ultimi 9 anni 18/19

Juve 75

Napoli 60 17/18

Juve 74

Napoli 70 16/17

Juve 70

Roma 62 15/16

Juve 64

Napoli 61 14/15

Juve 67

Roma 53 13/14

Juve 75

Roma 64 12/13

Juve 62

Napoli 53 11/12

Milan 60

Juve 56 — Lazio Page (@laziopage) June 28, 2020

Gianlorenzo Di Pinto