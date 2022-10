L’arbitro Stefanski è stato designato per dirigere la sfida di giovedì in Europa League tra Lazio e Midtjylland: c’è un unico precedente

La UEFA ha designato l’arbitro Daniel Stefanski per la sfida di giovedì in Europa League tra Lazio e Midtjylland.

Con l’arbitro polacco c’è un unico precedente per i biancocelesti: risale al 19 settembre 2019 quando la Lazio fu sconfitta per 2-1 in Romania contro il Cluj.