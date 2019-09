Lazio, messa in ricordo di Facco ad un anno dalla scomparsa

Ad un anno dalla scomparsa di Mario Facco, verrà celebrata una funzione in suo ricordo nella Basilica del Sacro Cuore di Cristo Re

Sarà sempre ricordato come uno degli eroi dello Scudetto 1974. Personaggio cardine della storia della Lazio, Mario Facco – morto il 31 agosto 2018 – sarà ricordato con una messa in sua memoria nella Basilica del Sacro Cuore di Cristo Re, di Viale Mazzini. La celebrazione si svolgerà quest’oggi, alle ore 19, e raccoglierà il ricordo dei suoi ex compagni e di tutto il popolo biancoceleste.