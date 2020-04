Lazio, mercato da Champions: Lotito blocca i big e rafforza la rosa

Lotito e Tare pensano alla Lazio che verrà: la volontà è di trattenere i big e rafforzare la squadra con quattro nuovi elementi

Bloccare i big e mettere a segno almeno 4 colpi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è questo il disegno del presidente Lotito per il prossimo calciomercato della Lazio.

Il quasi ormai certo accesso in Champions, assicura al club un bottino da 30 milioni: la cifra giusta per mettere a tacere le sirene del calcio europeo che vorrebbero Luis Alberto e Milinkovic lontani da Roma.

Poi i rinforzi, praticamente uno per reparto. Kumbulla e Fares sono i nomi per la difesa: il primo è corteggiato dalla Lazio da tempo; l’altro è stato fermo una stagione intera per infortunio, ma il cartellino si aggira comunque attorno ai 15 milioni.

Per il centrocampo è stato già bloccato Escalante, ma il sogno resta Szoboszlai, vero e proprio pallino del ds Tare.

Luis Suarez, invece, è il candidato per il reparto offensivo, resta comunque vivo l’interesse per Hagi e Giroud.