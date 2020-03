Lazio, Kumbulla come rinforzo per la difesa: i dettagli

Lazio, per la prossima stagione l’obiettivo in difesa si chiama Marash Kumbulla: classe 2000 potrebbe dare il cambio a Radu

Ha stregato la Lazio e non solo, ha dimostrato nonostante la giovane età di essere già un calciatore con un carattere ben definito. Da qualche termo ormai la Lazio segue Marash Kumbulla come rinforzo in difesa per la prossima stagione.

Come riporta il Corriere dello Sport il classe 2000 è seguito dal ds Tare già dallo scorso anno, anno in cui diete il due di picche alla Juventus per rimanere a Verona. Il suo cartellino si aggira attorno ai 20/25 milioni ed è seguito anche da Inter in Italia e Chelsea all’estero.