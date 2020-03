Calciomercato Lazio, occhi puntati su Fares della Spal

Igli Tare vuole puntare a rinforzare le fasce esterne: come obbiettivo torna di moda Mohamed Fares della Spal

Nonostante il campionato sia bloccato causa emergenza Coronavirus, il calciomercato non si ferma mai. Infatti il ds della Lazio, Igli Tare sta lavorando ad un colpo low cost per rinforzare le corsie esterne. Secondo il Corriere della Sera, l’obbiettivo principale sarebbe Mohamed Fares, già accostato in passato ai biancocelesti.

L’algerino ha avuto una stagione parecchio sfortunata: rottura del crociato e stop fino allo scorso febbraio, per poi tornare in campo contro Juve e Parma prima che il campionato venisse sospeso. Fares è un giocatore versatile che può giocare sia a destra che a sinistra e conosce molto bene il 3-5-2. Anche per questi motivi, Tare proverà fino in fondo a portarlo a Roma, sponda Lazio.