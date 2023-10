Lazio, Sarri e la motivazione Champions: ecco il piano anti-Celtic

Maurizio Sarri si prepara, il tecnico della Lazio è pronto ad affrontare il Celtic targato Rodgers e studia un piano per superare gli scozzesi

Ci siamo, il conto alla rovescia è pressoché terminato. Una manciata d’ore o poco più separano Lazio e Celtic dall’attesissima sfida valida per il secondo turno di Champions League. In palio 3 punti traducibili in uno step (fondamentale) verso la qualificazione, e soprattutto, la possibilità di ritrovare un rinnovato entusiasmo dopo un avvio tutt’altro che in discesa. In previsione della gara ecco che Sarri ha minuziosamente studiato il piano per superare l’armata posizionata in campo da Brendan Rodgers ed espugnare Celtic Park con la vittoria in tasca.

A tal proposito, alcune indicazioni importanti sono arrivate proprio dalla conferenza stampa del tecnico partenopeo. Lo stratega classe ‘59 ha scelto di affidarsi alla motivazione che solo una competizione come la Champions League è capace di regalare, mentre il centrocampo biancoceleste è stato individuato come punto focale per contrastare il dinamismo e l’energia del battaglione scozzese.

RISCATTO IN CHAMPIONS LEAGUE – «No, è una storia a sé. È la Champions. Dobbiamo fare risultato per essere competitivi fino all’ultimo. Non dobbiamo cercare altre storie. Se facciamo risultato, possiamo ottenere il passaggio del turno fino alla fine».

CHI GIOCA A CENTROCAMPO – «Possono giocare i più tecnici o esattamente il contrario. Loro hanno intensità e dinamismo come si combatte? Se si combatte con la tecnica tutta la partita, mandando loro a vuoto, si può fare, ma la vedo difficile. Vediamo. Domani decideremo».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE A MAURIZIO SARRI