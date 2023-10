Conferenza stampa Sarri: le parole alla vigilia di Celtic-Lazio. Il tecnico presenta il match di Champions League

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, interviene in conferenza stampa alle 19:00 italiane dal Celtic Park per presentare la gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di UEFA Champions League contro il Celtic.

In attesa di aggiornamenti