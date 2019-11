Mauri: «Udinese? La Lazio non deve credere di aver già vinto»

Stefano Mauri, ex capitano della Lazio, ha commentato il prossimo impegno dei biancocelesti contro l’Udinese

L’Udinese sarà la prossima avversaria della Lazio: l’appuntamento è per domenica, alle ore 15, all’Olimpico. Una gara che, sulla carta, si presenta semplice per gli uomini di Inzaghi ma non per questo priva di insidie. A Radiosei, l’analisi di Mauri: «Sarà una partita difficile dal punto di vista dell’approccio e della mentalità ma vedo anche una grossa differenza tra le due squadre. Penso sia oggettivo, il risultato dipende tutto dalla Lazio. Se si va in campo pensando di aver vinto allora potrebbero esserci problemi».

«Terzo posto? Qualsiasi squadra deve guardare quelle che ha davanti, non quelle dietro. È uno stimolo in più. Vincere il campionato magari no però la mentalità giusta è quella».