Lazio, Marchetti: «È doveroso non dare le responsabilità solo a Sarri. La squadra…». Le parole del noto giornalista

Dopo la sconfitta contro l’Udinese, il club ha deciso di mandare la squadra in ritiro punitivo a Formello. Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista di SkySport Luca Marchetti ha provato a spiegare la situazione in casa Lazio dal suo punto di vista. Le sue parole.

PAROLE– «È doveroso chiaramente non dare le responsabilità solo all’allenatore, perché quando non si ha più Milinkovic e Immobile non rende come gli altri anni, tutto diventa più difficile. La squadra poi non è più ermetica come l’altro anno; basti pensare a Casale, che la scorsa stagione ha sfiorato la Nazionale e quest’anno non trova più spazio. Non so se il gruppo non segua più l’allenatore comunque, ma ci sono alcune cose che non funzionano. Le cose però cambiano tra un anno e l’altro, perché la scorsa stagione c’era sempre Sarri e i risultati arrivavano. Di sicuro il suo carattere così particolare magari non porta sempre tutti ad essere d’accordo con lui ».