Lazio, Marcantonio: «Ecco le mie esperienze con Wilson e Chinaglia…»

Carmine Marcantonio, ex New York Cosmos, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare delle proprie esperienze calcistiche. Ecco ciò che ha detto.

PARLA MARCANTONIO – «Fa tanto piacere risentire Wilson dopo tanto tempo. Lui è come il vino, con gli anni migliora. Sono a Toronto da tanti anni, da oltre 30 anni sono nel campo assicurativo. Io sono venuto in Canada quando ero un bambino, poi ho coronato il sogno di giocare da professionista con grandi giocatori come Wilson, Chinaglia e Pelè. Sono stato sempre italiano, tifavo Juventus e stimavo tanto la Lazio del Maestro Tommaso Maestrelli. Anedotti su Pino Wilson? Quando lui è arrivato nel 1978 eravamo avversari, io giocavo a Washington, poi quando Giorgione (Chinaglia, ndr) è diventato presidente sono andato ai Cosmos. Abbiamo avuto lo stesso allenatore con Pino ma in momenti diversi. Contro Giorgio feci la mia prima partita da professionista al Giant Stadium. In quel momento c’era un grande seguito, tra i tanti campioni c’era anche Eusebio. Saluto tutti e forza Lazio, avete una grande squadra».