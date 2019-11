Antonio Lopez, ex Lazio, ha parlato della situazione in casa biancoceleste

Antonio Lopez, ex centrocampista biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare del momento dei capitolini. Ecco ciò che ha detto.

PARLA LOPEZ – «Ogni giocatore della Lazio sta dando qualcosina in più ultimamente. I biancocelesti non possono perdere più punti se vogliono arrivare fino in fondo: servirà il massimo della concentrazione in ogni partita perché, sotto il punto di vista tecnico, la squadra di Inzaghi vanta ottimi interpreti».

IMMOBILE – «Ciro ha il gol nel sangue: in questa stagione sembra che voglia riprendersi tutto ciò che aveva lasciato per strada nel corso della passata stagione. Ha il grande desiderio di mostrare il proprio valore anche nell’Italia. Immobile è in forma, oltre che un professionista esemplare: questo è il suo momento, sia con la nazionale che con la Lazio. Vuole sempre migliorarsi e sicuramente continuerà a crescere, è una grande fortuna avere in squadra un attaccante simile. La sosta? Di solito fa sempre bene alle squadre: rappresenta un momento di riflessione utile per riprendere al meglio il cammino».