Lazio, Marca: «Il Valencia tratta Mayoral per rimpiazzare Rodrigo»

Secondo Marca, Borja Mayoral sarebbe il primo nome del Valencia per sostituire il partente Rodrigo.

Con Rodrigo in uscita verso il Leeds, il Valencia necessita di un rinforzo in attacco. Come riporta l’edizione odierna di Marca, il primo nome che i valenciani starebbero trattando con il Real Madrid è quello di Borja Mayoral, accostato ed in trattativa con la Lazio nelle scorse settimane. Club e giocatore hanno già parlato, Mayoral sarebbe disposto al trasferimento. Il problema sarebbe legato al prezzo dell’attaccante. Con la crisi economica che il club sta attraversando, vorrebbe acquistare la metà del cartellino del giocatore.

