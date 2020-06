Lazio, Marani: «Biancocelesti sfavoriti dallo stop e dalle cinque sostituzioni»

Il giornalista Matteo Marani ha parlato delle gerarchie per lo scudetto e della Lazio, ritenuta ora sfavorita

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani ha detto la sua sullo scudetto e sulle possibilità di Lazio e Juventus di vincerlo.

«L’introduzione delle 5 sostituzioni è un aiuto per la Juventus che ha una rosa sicuramente più competitiva. Inoltre la Lazio ha perso il vantaggio che aveva sui bianconeri, quello di non giocare le coppe. I biancocelesti a me piacciono tantissimo, cominciavo veramente a pensare, e non è che ora lo escludo, che fosse fortissima la sua candidatura per la vittoria finale».