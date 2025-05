Condividi via email

Lazio, Mandas si è guadagnato la titolarità per questo rush finale! Il punto sull’estremo difensore biancoceleste

Il portiere della Lazio Mandas si è dimostrato più che all’altezza del compito. Sin dal primo momento in cui è entrato in campo la prima volta con la maglia biancoceleste è risultato un giocatore irrinunciabile e ha salvato la squadra di Baroni in diverse situazioni.

Ora siamo alla resa dei conti. Mancano solo poche giornate al termine della stagione e la sua presenza tra i pali ha assicurato ai biancocelesti dei risultati costanti in quanto ha subito solamente 3 reti in 5 partite nella Serie A 2024/2025. Ciò significa che i capitolini hanno subito solamente un gol ogni 150 minuti quando è in porta