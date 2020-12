Lazio, oggi la ripresa a Formello: in campo atteso Lulic

La Lazio tornerà in campo questo pomeriggio, per la ripresa degli allenamenti. A Formello si aspetta anche Senad Lulic

Questo pomeriggio, la Lazio tornerà in campo per il primo allenamento dopo la sosta di Natale. Inzaghi dovrà fare la conta degli assenti, gli infortuni stanno piegando la squadra e un nuovo messe pieno di impegni è alle porte.

Oggi in campo, però, si rivedrà anche Senad Lulic. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il capitano farà un tentativo sostenendo una sessione leggera: il bosniaco non si vede dal febbraio scorso, si è sottoposto a due operazioni alla caviglia, ha subito una ricaduta quando sembrava pronto a rientrare. Dalle sue condizioni dipenderà anche il mercato in entrata, visto anche l’infortunio di Fares.