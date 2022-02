Lazio Luiz Felipe, segnali d’addio: Liga o Premier nel futuro del centrale

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il rinnovo tra la Lazio e Luiz Felipe continua ad essere in stallo col difensore attratto da Liga e Premier: prossime settimane decisive

Non si registrano passi avanti nella trattativa di rinnovo tra la Lazio e Luiz Felipe. Come riferiscono Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nonostante la nuova migliorata offerta della Lazio, che ha messo sul piatto 2.2 milioni fino al 2026, la richiesta del centrale resta ferma sui 2.5 milioni.

Nelle riflessioni di Luiz Felipe non rientra solo il discorso economico. Anche per questioni famigliari il ritorno in Spagna sarebbe gradito col derby di Siviglia in corso per lui (anche se l’agente ha smentito seccamente accordi già raggiunti). In alternativa, l’idea di un’esperienza in Premier lo stuzzica non poco. Una cosa è certa: Luiz Felipe ha promesso alla Lazio di non replicare la scelta di De Vrij. Per questo motivo la pista Inter, con Simone Inzaghi suo grande sponsor, è stata accantonata.

Una decisione definitiva verrà presa nelle prossime settimane ma il forte interesse della Lazio per Romagnoli non aiuta: difficilmente Sarri opterebbe per una coppia di centrali tutta mancina. L’addio a giugno sembra essere oggi l’ipotesi maggiormente quotata.