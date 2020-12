Lazio, Luis Alberto si tiene in forma con…lo yoga – FOTO

In attesa della ripresa degli allenamenti a Formello fissata per domani, Luis Alberto si tiene in forma praticando lo yoga

Domani la Lazio si ritroverà a Formello per preparare la sfida di domenica pomeriggio al Ferraris contro il Genoa.

I giocatori biancocelesti, ovviamente, non hanno mai smesso di praticare esercizio fisico e tenersi in forma in questa breve pausa. Un esempio? Luis Alberto. Lo spagnolo poco fa ha postato una storia Instagram dove si dilettava nello yoga oltre che con circuiti personalizzati e non solo.