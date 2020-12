Lazio, 150 volte per Luis Alberto: il suo gol sancisce un record in Europa

Con il gol dello spagnolo, alla sua 150esima presenza in biancoceleste, la Lazio mette a segno un nuovo record in Europa

150 volte per Luis Alberto con l’aquila sul petto. Lo spagnolo le ha festeggiate al meglio, siglando contro il Napoli un gol bellissimo, a giro dal limite dell’area di rigore, dove Ospina non poteva davvero arrivare. Un gol che caccia via tante polemiche e che, oltretutto, sancisce un nuovo record in casa Lazio. Quello dello spagnolo infatti è il nono gol siglato dal club biancoceleste consecutivamente nei secondi tempi dell’attuale Serie A. Un dato che in Europa non ha eguali (il Liverpool segue con 8).