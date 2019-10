Lazio, Luis Alberto: rinnovo solo nel 2020

Situazione contrattuale di Luis Alberto

Come riportato dall’odierna rassegna stampa di Radiosei, le parti in causa si sono lasciate in estate con una promessa: se ne riparlerà nel 2020, a stagione conclusa. Per adesso non c’è fretta, sia la Lazio sia l’andaluso vogliono confermare i progressi fatti in questo inizio di stagione, nella quale l’ex Liverpool sta mettendo insieme delle ottime prestazioni accompagnate da gol, assist e giocate d’alta scuola. Attualmente il contratto dell’ex Liverpool scade nel 2022. Rinnovando il precedente accordo nel febbraio 2018, Luis Alberto è arrivato a guadagnare 1,8 milioni annui. Chiudendo la stagione al top, magari con la Champions League, potrebbe strappare un accordo superiore ai 2 milioni. Entrando di fatto nell’élite degli stipendi della Lazio: Correa e Leiva guadagnano 2,2 milioni più bonus, Milinkovic 3 più bonus, Immobile 3,2 più bonus.