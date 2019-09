Lazio-Luis Alberto, per il rinnovo non c’è fretta: appuntamento a gennaio

Secondo Sky Sport, la Lazio e Luis Alberto si sarebbero dati appuntamento a gennaio per discutere il rinnovo contrattuale

Tra i diversi calciatori della Lazio che, prossimamente, dovrebbero rinnovare il proprio contratto era stato inserito anche Luis Alberto. Lo spagnolo, insieme a Correa e Milinkovic, avrebbe prolungato il matrimonio con i biancocelesti e ricevuto un adeguamento economico. Nei giorni scorsi si era parlato di ottobre come mese nel quale sarebbe arrivata l’intesa. Al contrario, le parti non sembrano avere fretta e, come riporta Sky Sport, si sarebbero date appuntamento a gennaio. Ad inizio 2020, l’entourage dell’ex Siviglia e la dirigenza capitolina si incontreranno per discutere il contratto dello spagnolo. Il rinnovo slitta: il ‘Mago’ sarà, probabilmente, l’ultimo a firmare il nuovo accordo.