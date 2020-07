Lazio, Luis Alberto contro il razzismo: «Solidarietà alla lotta per uguaglianza e giustizia»

Luis Alberto ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post legato alla lotta contro il razzismo.

Il razzismo, nella vita di tutti i giorni come, purtroppo, anche nel mondo sportivo (dove dovrebbe esserci sempre un clima di rispetto per gli avversari di diversa etnia), è da sempre considerato una piaga dilagante.

Il calcio, data la sua elevata risonanza mediatica, è diventato, soprattutto negli ultimi decenni, un veicolo per le campagne di lotta al razzismo.

Il fantasista della Lazio, Luis Alberto, in mattinata, ha aderito ad una delle campagne organizzate dalla FIFA, indossando una maglietta con sopra gli hashtag: #StopRacism, #StopViolence, pubblicando la foto tramite il proprio profilo di Instagram.