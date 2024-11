Lazio Ludogorets, partita la vendita dei biglietti: informazioni e prezzi

Lazio Ludogorets è in programma giovedì 28 novembre allo Stadio Olimpico. Parte ufficialmente la vendita dei tagliandi

Dalle ore 12:00 è possibile acquistare i tagliandi per Lazio–Ludogorets, sfida valevole per la quinta giornata della prima fase di Europa League. Si parte dalla base dei quasi 20mila abbonati biancocelesti nelle coppe. L’incontro è in programma giovedì 28 novembre alle ore 18:45.

Questi i prezzi (nei vari settori sono previste riduzioni per gli under 16)